Прокуратура начала проверку из-за ограничения подачи тепла в Златоусте

Прокуратура начала проверку из-за ограничения подачи тепла в Златоусте

Прокуратура проверит ограничение подачи тепла в городе Златоусте Челябинской области, сообщила РБК старший помощник по связям со СМИ прокуратуры по Челябинской области Наталья Мамаева.

«По вопросу соблюдения температурного режима и ограничения отбора газа организованы проверочные мероприятия», — сказала она.

23 октября минстрой Челябинской области сообщил, что дочернее предприятие компании НОВАТЭК граничило поставки газа в Златоуст в связи с долгом более 500 млн руб.

Утверждалось, что подача снижена в 11 котельных, которые обслуживают более 95 тыс. человек. Тепло в их дома продолжает поступать, но жители города жалуются на пониженную температуру воды в батареях и кранах. При этом объекты социальной сферы работают в обычном режиме.