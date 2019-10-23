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Власти Челябинской области обвинили НОВАТЭК в ограничении подачи тепла
В Минстрое Челябинской области заявили РБК, что «дочка» НОВАТЭКа ограничила поставки газа в Златоуст из-за долга более 500 млн руб. В НОВАТЭКе это опровергают, утверждая, что потребление газа снизили теплоснабжающие организации
НОВАТЭК NVTK ₽1 342,2 -0,43% Купить
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крупнейшая частная газовая компания России НОВАТЭК, контролирующая 100% «НОВАТЭК-Челябинск», из-за крупного долга в более чем 500 млн руб. снизила подачу газа на 11 котельных Златоуста, которые обслуживают дома с населением около 95 тысяч человек, заявили РБК в пресс-службе минстроя Челябинской области. «Это не означает, что дома остались без отопления, но температура горячей воды и воды в батареях снижена, на что и пожаловались жители города», — говорится в ответе ведомства.

Всего в Златоустовском городском округе в Челябинской области 27 котельных, то есть снижение подачи коснулось больше трети. Объекты социальной сферы (школы, больницы, детсады) работают в обычном режиме, утверждают в пресс-службе минстроя. «Жалоб о том, что в квартирах температура воздуха ниже нормы — 18 градусов, — по информации администрации Златоуста, на данный момент не было», — уточнил представитель ведомства. Сейчас в Златоусте около двух градусов тепла, а к началу следующей недели ожидается снижение до минус 2–4 градусов.

Собеседник РБК, близкий к руководству региона, подтвердил РБК проблему с отоплением в Златоусте.

В пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинска» заявили РБК, что компания «не вводила и не планирует вводить ограничения подачи газа на территории Златоустовского округа». «Учитывая социально ответственную позицию компании, «НОВАТЭК-Челябинск» не проводит ограничения поставок газа теплоснабжающим организациям. <...> Теплоснабжающие организации самостоятельно снижают потребление газа для недопущения роста задолженности за газ», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. По словам ее представителя, «бездействие муниципальных властей Златоустовского городского округа за последние пять лет привело к колоссальному долгу за газ свыше 500 млн рублей». Основные предприятия-должники — ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и ООО «Теплоэнергетик», сообщил он.

В компании «Теплоэнергетик» 23 октября сказали РБК, что руководство отсутствует на месте, и попросили перезвонить на следующий день. В «ЗЭМЗ-Энерго» на звонки РБК не ответили.

«Газоснабжающая организация («НОВАТЭК-Челябинск». — РБК) по закону имеет право снизить подачу газа из-за долгов», — напомнил представитель минстроя Челябинской области. По его словам, Златоустовский городской округ собирает рабочую группу с привлечением представителей НОВАТЭКа, управляющих компаний и общественных организаций для решения проблемы. «Муниципалитет планирует обратиться в прокуратуру и в УФАС, так как НОВАТЭК является одним их основных поставщиков газа в Челябинской области. В правительстве Челябинской области эта ситуация находится на особом контроле», — подчеркнул он.

НОВАТЭК еще в декабре 2011 году приобрел 100% регионального поставщика газа «Газпром межрегионгаз Челябинск» у «Газпрома» за 1,55 млрд руб., увеличив свою долю на газовом рынке региона с 30 до 100%. Покупка соответствует стратегии компании по увеличению присутствия на ключевых рынках сбыта, сказал тогда совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Челябинская область потребляет около 15 млрд куб. м газа в год и входит по этому показателю в десятку крупнейших регионов страны. Но вместе с промышленным потребителями НОВАТЭК получил и потребителей коммунального комплекса (10% поставляемого газа), которые известны неплатежами (по данным НОВАТЭКа, 85% долгов в регионе как раз у организаций коммунального комплекса).

«Работа по взысканию дебиторской задолженности осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в тесном взаимодействии с правительством Челябинский области, в отдельных ситуациях компания обращается за содействием к правоохранительными органам региона», — сказал РБК представитель «НОВАТЭК-Челябинска». 10 октября пресс-служба компании сообщила, что в прокуратуре Челябинской области прошло совещание по долгам за газ и прокурор Челябинской области Виталий Лопин «пригласил на серьезный разговор» глав муниципалитетов и директоров коммунальных организаций, не рассчитавшихся еще за прошлый отопительный период. «В регионе задолженность за поставку только одного энергоресурса — газа — составляет свыше двух миллиардов рублей. Это огромная цифра», — отметил Лопин. По его словам, необходимо кардинально изменить отношение глав муниципалитетов и других должностных лиц к платежной дисциплине. В соседних регионах уже есть опыт отстранения от должности руководителей муниципалитетов за неисполнение своих полномочий в части ЖКХ и обеспечения жизнедеятельности объектов инфраструктуры, указал он.

Гендиректор «НОВАТЭК-Челябинска» Вадим Ромасенко тогда заявил, что бюджет Челябинской области выделил 600 млн руб. на субсидии муниципалитетам для погашения задолженности. «Это позволит существенно сократить задолженность за газ, но с учетом поставок нового отопительного периода останется неурегулированным долг порядка 1 млрд 700 млн рублей, так что в 2020 году сумма долга вновь вырастет», — отметил он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова
При участии: Артем Афонский
Теги: НОВАТЭК, ЖКХ
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