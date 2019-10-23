Власти Челябинской области обвинили НОВАТЭК в ограничении подачи тепла

В Минстрое Челябинской области заявили РБК, что «дочка» НОВАТЭКа ограничила поставки газа в Златоуст из-за долга более 500 млн руб. В НОВАТЭКе это опровергают, утверждая, что потребление газа снизили теплоснабжающие организации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крупнейшая частная газовая компания России НОВАТЭК, контролирующая 100% «НОВАТЭК-Челябинск», из-за крупного долга в более чем 500 млн руб. снизила подачу газа на 11 котельных Златоуста, которые обслуживают дома с населением около 95 тысяч человек, заявили РБК в пресс-службе минстроя Челябинской области. «Это не означает, что дома остались без отопления, но температура горячей воды и воды в батареях снижена, на что и пожаловались жители города», — говорится в ответе ведомства.

Всего в Златоустовском городском округе в Челябинской области 27 котельных, то есть снижение подачи коснулось больше трети. Объекты социальной сферы (школы, больницы, детсады) работают в обычном режиме, утверждают в пресс-службе минстроя. «Жалоб о том, что в квартирах температура воздуха ниже нормы — 18 градусов, — по информации администрации Златоуста, на данный момент не было», — уточнил представитель ведомства. Сейчас в Златоусте около двух градусов тепла, а к началу следующей недели ожидается снижение до минус 2–4 градусов.

Собеседник РБК, близкий к руководству региона, подтвердил РБК проблему с отоплением в Златоусте.

В пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинска» заявили РБК, что компания «не вводила и не планирует вводить ограничения подачи газа на территории Златоустовского округа». «Учитывая социально ответственную позицию компании, «НОВАТЭК-Челябинск» не проводит ограничения поставок газа теплоснабжающим организациям. <...> Теплоснабжающие организации самостоятельно снижают потребление газа для недопущения роста задолженности за газ», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. По словам ее представителя, «бездействие муниципальных властей Златоустовского городского округа за последние пять лет привело к колоссальному долгу за газ свыше 500 млн рублей». Основные предприятия-должники — ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и ООО «Теплоэнергетик», сообщил он.

В компании «Теплоэнергетик» 23 октября сказали РБК, что руководство отсутствует на месте, и попросили перезвонить на следующий день. В «ЗЭМЗ-Энерго» на звонки РБК не ответили.