Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц

Котировки на нефть марки Brent на торгах на бирже в пятницу вечером поднялись выше $62, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. По состоянию на 21:25 мск котировки поднимались до отметки $62,09 за баррель.

В последний раз нефть Brent была выше $62 30 сентября — тогда цены поднимались до отметки $62,24.

23 октября котировки на нефть эталонной марки превысили $61. На 22:45 мск на лондонской бирже она стоила $61,1.

Brent начала подниматься выше $60 за баррель после сообщений об атаке на иранском танкере в Красном море 11 октября.

В октябре отмечалось, что нефть Brent в третьем квартале показала самое крупное падение в цене по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 года. Стоимость марки уменьшилась на 8,7% — это самое серьезное отрицательное изменение с конца 2018 года.