Две пьяные школьницы во Владимире за утро напали на пятерых прохожих

Две пьяные школьницы во Владимире за утро напали на пятерых прохожих

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух школьниц из Владимира, которые за одно утро напали на пятерых прохожих. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Утром 26 октября две девушки 15 и 16 лет в состоянии алкогольного опьянения внезапно напали на направлявшуюся в школу девочку на улице, рассказали в СК. Одна из нападавших схватила ребенка за волосы и отбросила на асфальт. Затем у девочки отобрали деньги и мобильный телефон.

Мать ребенка обратилась в полицию, после чего девушек задержали. Следователи установили, что в то же утро в период с 7 до 8 часов школьницы напали еще на четырех женщин, пытаясь вырвать сумки с деньгами и другими ценными вещами. Однако всем жертвам несовершеннолетних удалось вырваться и скрыться. Они уже дали показания следователям.

Как уточнили в СК, 15-летняя подозреваемая воспитывается в детском доме, она 16 раз сбегала из учреждения, стоит на учете в полиции. Ее заключили под стражу. Вторая нападавшая из неполной семьи. Ее передали матери и под контроль органов профилактики.

15 октября одноклассники избили школьницу в городе Поронайск Сахалинской области. Они напали на нее на крыльце учебного заведения, после того как девочка напомнила учительнице о домашнем задании.