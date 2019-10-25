Медведев назвал угрозу США Узбекистану проявлением неконкурентной борьбы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел заявление США о том, что сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС затруднит его вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), проявлением неконкурентной борьбы, сообщает ТАСС.

«Что тут можно сказать, это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы», — сказал премьер. По его словам, такие заявления странно слышать от американской администрации, которая вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и дезорганизует международный торговый оборот.

По мнению Медведева, интеграционные процессы, происходящие в Евразии, коллегам на Западе «не сильно нравятся».

Министр торговли США Уилбур Росс в ходе бизнес-форума Американо-узбекской торговой палаты заявил, что желание Узбекистана вступить в ЕАЭС может растянуть процесс вступления этой страны в ВТО.

Ранее многие европейские политики предупреждали Сербию, что договор о свободной торговле с ЕАЭС может навредить ее интеграции с ЕС. Вице-премьер Сербии Расим Ляйич отмечал, что соглашение будет носить исключительно экономический характер, а отказ его подписать поставил бы под вопрос соглашение Сербии о свободной торговле с Россией.