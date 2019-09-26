В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией

Сербия и ЕАЭС в октябре подпишут соглашение о свободной торговле, которое увеличит объем экспорта из балканской страны в полтора раза. Соглашение критиковал ЕС, но в Евразийском экономическом союзе к критике отнеслись спокойно

Вероника Никишина (Фото: пресс-служба Евразийской экономической комиссии)

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября. Об этом РБК рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. По ее словам, договор будет подписан в Москве премьер-министрами пяти государств-членов ЕАЭС, премьер-министром Сербии Аной Брнабич и председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Сербия уже имеет действующие соглашения о ЗСТ с тремя из пяти членов ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном. Переход на единый режим свободной торговли несет в себе несколько преимуществ, утверждает Никишина.

Во-первых, такой шаг гармонизирует условия доступа к рынку Сербии для всех участников соглашения. «Три существовавших ранее двусторонних режима, которые не были между собой полностью идентичны, мы переводим на гармонизированный режим, предоставляя Армении и Киргизии возможность преференций в преференциальной торговле», — объяснила она.

Во-вторых, по словам Никишиной, заключение ЗСТ углубляет доступ членов ЕАЭС к сербскому рынку. «Например, это отдельные виды сыров, некоторые виды крепких алкогольных напитков, а также сигареты из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые не могли в режиме свободной торговли выходить на сербский рынок. Наконец, это различные виды машинно-технической продукции, которые тоже были изъяты из двусторонних соглашений», — перечислила министр. «Иными словами, мы даем полностью полноценный режим свободной торговли для Киргизии и Армении и улучшаем существовавшие двусторонние режимы свободной торговли для Белоруссии, Казахстана и России», — резюмировала она.