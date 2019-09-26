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Политика ,  
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В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Сербия и ЕАЭС в октябре подпишут соглашение о свободной торговле, которое увеличит объем экспорта из балканской страны в полтора раза. Соглашение критиковал ЕС, но в Евразийском экономическом союзе к критике отнеслись спокойно
Вероника Никишина (Фото: пресс-служба Евразийской экономической комиссии)

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября. Об этом РБК рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. По ее словам, договор будет подписан в Москве премьер-министрами пяти государств-членов  ЕАЭС, премьер-министром Сербии Аной Брнабич и председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Сербия уже имеет действующие соглашения о ЗСТ с тремя из пяти членов ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном. Переход на единый режим свободной торговли несет в себе несколько преимуществ, утверждает Никишина.

Во-первых, такой шаг гармонизирует условия доступа к рынку Сербии для всех участников соглашения. «Три существовавших ранее двусторонних режима, которые не были между собой полностью идентичны, мы переводим на гармонизированный режим, предоставляя Армении и Киргизии возможность преференций в преференциальной торговле», — объяснила она.

Во-вторых, по словам Никишиной, заключение ЗСТ углубляет доступ членов ЕАЭС к сербскому рынку. «Например, это отдельные виды сыров, некоторые виды крепких алкогольных напитков, а также сигареты из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые не могли в режиме свободной торговли выходить на сербский рынок. Наконец, это различные виды машинно-технической продукции, которые тоже были изъяты из двусторонних соглашений», — перечислила министр. «Иными словами, мы даем полностью полноценный режим свободной торговли для Киргизии и Армении и улучшаем существовавшие двусторонние режимы свободной торговли для Белоруссии, Казахстана и России», — резюмировала она.

Преимущества соглашения

Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич выразил надежду, что соглашение с ЕАЭС позволит стране нарастить объем экспорта почти в полтора раза. В прошлом году оборот торговли Сербии со странами ЕАЭС составил порядка $3,4 млрд, из них $1,1 млрд пришлось на экспорт из Сербии, преимущественно в Россию, указал Ляйич. Ожидается, что в течение нескольких лет после вступления в силу соглашения экспорт в ЕАЭС вырастет до $1,5 млрд, утверждает министр.

По данным за 2016 год, 62% всего импорта Сербии приходилось на страны Евросоюза, 8,3% — на Китай, 7,9% — на Россию. 64% экспорта республики идет в ЕС, 17,8% в другие балканские страны, 5,3% — в Россию. Такие подсчеты приводит аналитический центра Bruegel, базирующийся в Брюсселе.

Набор изъятий из ЗСТ ЕАЭС и Сербии будет минимальным и коснется наиболее чувствительных позиций, указала Никишина. «Если говорить о ЕАЭС, то тарифная защита сохранится в отношении мяса птицы, сахара, спирта, тканей, компрессоров, моторных транспортных средств, отдельных видов сыров— словом, той продукции, которая традиционно не входит в преференциальные режимы», — пояснила она

Право Сербии на автономию в торговле

В ЕАЭС спокойно относятся к обращенным к Сербии предостережениям относительно ее сближения с торговым блоком, подчеркнула Никишина: «Пока Сербия не станет полноценным членом Евросоюза, она имеет полную автономию в своей торговой политике. Какие-то обязательства в нашем соглашении по формированию между Сербией и Евросоюзом своего торгового режима не содержатся, что абсолютно невозможно себе представить».

Никишина добавила, что до вступления Сербии в ЕС «мы с ней торгуем в том режиме, в каком считаем нужным, и будем этот режим совершенствовать». Министр отметила, что при вступлении Сербии в ЕС «все подобные соглашения включая и наше соглашение естественно должны будут прекратить свое действие».

Ранее многие европейских политиков предупредили Сербию, что договор о свободной торговле с ЕАЭС может навредить ее интеграции с ЕС. «Нельзя двигаться сразу в нескольких направления», — заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в августе. «Если вы серьезно собираетесь ориентироваться на Европу, то должны принимать решения, которые сближают вас с ней, и это решение [соглашение с ЕАЭС] — не одно из них», — уточнил он.

Объясняя решение заключить соглашение с ЕАЭС, Расим Ляйич отметил, что оно носит исключительно экономический характер. «Это не о политике, а о торговле», — приводит его слова интернет-издание Serbia Monitor. Ляйич также отметил, что отказ подписать соглашение с ЕАЭС поставил бы под вопрос соглашение Сербии о свободной торговле с Россией.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ЕАЭС, Сербия, Россия - ЕС
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