На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию подтверждает представитель экстренных служб «РИА Новости».

В пресс-службе УГИБДД по Москве сообщили, что авария произошла в районе улицы Производственной. Женщина-водитель автомобиля Skoda совершила маневр, после чего столкнулась с автобусом, впоследствии произошли столкновения других машин.

По предварительным данным, женщине стало плохо за рулем, в результате аварии она погибла, еще один человек — пешеход — пострадал.

Движение по улице Производственной полностью перекрыто.

23 октября в Погорельском переулке столицы неизвестный водитель сбил двух сотрудниц полиции и скрылся с места ДТП. Женщины вышли на обочину из-за ремонта, который проводился около одного из домов.