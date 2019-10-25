В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

«По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району», — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что семерых сотрудников, в числе которых руководители, предупредили о неполном соответствии занимаемым ими должностям и привлекли к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки передали в Следственный комитет.

23 октября следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). По версии регионального управления СКР, мужчину доставили в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения 19 октября. В камере он повредил батарею отопления и получил ожоги, заявляли в СК. Задержанного доставили в больницу, однако спасти его не удалось.