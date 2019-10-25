МЖД ответили на сообщения о сходе поезда с рельсов в Нахабино

МЖД ответили на сообщения о сходе поезда с рельсов в Нахабино

Информация о сходе с рельсов подвижного состава на станции Нахабино к западу от Москвы не соответствует действительности. Об этом РБК сказали в пресс-службе МЖД.

«Это не соответствует действительности. Станция работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения, что поезд «Иволга» сошел с рельсов на станции Нахабино в Подмосковье. РЕН ТВ писал, что инцидент произошел в депо станции накануне.

22 октября на Павелецком направлении задержалось несколько электричек. Причиной сбоя в графике движения поездов стала незапланированная остановка товарного состава на станции Ступино.