Общество , 25 окт, 18:09
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МЖД ответили на сообщения о сходе поезда с рельсов в Нахабино
Информация о сходе с рельсов подвижного состава на станции Нахабино к западу от Москвы не соответствует действительности. Об этом РБК сказали в пресс-службе МЖД.
«Это не соответствует действительности. Станция работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появились сообщения, что поезд «Иволга» сошел с рельсов на станции Нахабино в Подмосковье. РЕН ТВ писал, что инцидент произошел в депо станции накануне.
22 октября на Павелецком направлении задержалось несколько электричек. Причиной сбоя в графике движения поездов стала незапланированная остановка товарного состава на станции Ступино.