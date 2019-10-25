В Приморье задержали удерживавшего девочку у гаражей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов с поличным задержали мужчину, который удерживал ребенка возле гаражей в приморском городе Артеме. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Накануне вечером к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своей малолетней дочери. Они организовали поиски девочки и нашли ее у гаражей в районе улицы Херсонской. Ее удерживал 30-летний мужчина.

Следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В управлении добавили, что проверят, был ли мужчина причастен к аналогичным преступлениям. В ведомстве рассказали, что он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.