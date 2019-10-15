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В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей
По данным МВД, за последние пять лет число таких преступлений в России выросло на 42%. При этом каждое шестое такое преступление совершается в семье
Фото: Maja Hitij / DPA / ТАСС

В России наблюдается быстрый рост числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти регионов (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.

«Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое двенадцатое — родителями», — сказал Гайдов (цитата по ТАСС), указав на необходимость принятия «кардинальных мер».

По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей. За последние же пять лет число подобных преступлений выросло на 42%.

В июле 2018 года Госдумой был принят в первом чтении проект закона об усилении мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В документе отмечалось, что в 2017 году Следственным комитетом (СК) было возбуждено более 13,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе более 7 тыс. дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности. Документ, в частности, предусматривает внесение в УК РФ поправки, согласно которой сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

«Это решит проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, то есть находящихся в силу возраста в беспомощном состоянии. Причем данная оговорка затрагивает все преступления против половой неприкосновенности детей независимо от категории тяжести», — отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В августе 2019 года уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона. В ее обращении отмечалось, что число преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних увеличилось за последние три года (с 2016 по 2018 год) на 14,6% — с 12 353 до 14 152.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД
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