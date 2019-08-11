На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,67 +1,98% USD Нал. 65,64 64,40 EUR Нал. 73,79 72,80 USD ЦБ 65,25 +0,12 EUR ЦБ 73,02 -0,02 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 413,00 +98,00 IMOEX 2 679,71 -0,63% RTSI 1 289,47 -1,10% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,43%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 65,25 (+0,12) Quote, 09 авг, 13:24
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 73,02 (-0,02) Quote, 09 авг, 13:24
Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более 1 тыс. человек Общество, 17:25 Власти Сарова назвали дату похорон погибших при взрыве ракеты атомщиков Общество, 17:21 Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Общество, 16:58 На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества Общество, 16:49 Какую расстановку выберет новый «Спартак». Что важно знать Спорт, 16:34 СМИ узнали о разочаровании Елизаветы II британскими политиками Политика, 16:33 Тульский «Арсенал» одержал третью победу в чемпионате России Спорт, 16:20 Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику на суде по УДО Спорт, 16:11 Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Общество, 15:53 Versace извинился за выпуск футболок с картой Китая без Макао и Гонконга Бизнес, 15:43 Медведев показал подаренного президентом Туркмении щенка алабая в Горках Политика, 15:36 В Совфеде обвинили «зарубежные силы» в провокациях на акции через YouTube Политика, 15:30 Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций на YouTube Политика, 15:08 Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 15:03
Общество ,  
0 
На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

На участке трассы М-7 «Волга» в Татарстане произошла утечка из автоцистерны, перевозившей опасное вещество тригонокс. Угрозы для населения нет. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на 829-м километре автодороги, вблизи деревни Званка Пестречинского района. Отмечается, что утечка в виде испарения химиката случилась из-за поломки холодильной установки цистерны. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

Пострадавших нет. Силами «Татавтодора» была организована доставка к месту происшествия песка для создания обвалования вокруг автоцистерны. По данным МЧС, тригонокс перевозился в город Стерлитамак (Башкирия) из Бельгии.

В настоящее время испарение опасного вещества из автоцистерны прекращено, движение транспорта открыто в одном направлении из города Набережные Челны в сторону Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как пишет «Татар-информ», тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, от сильного трения и удара может взрываться. При воздействии на кожу вещество вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании внутрь организма действует на центральную нервную систему. Данное вещество применяется для отверждения полиэфирных смол при повышенных температурах, например лаков и красок.

Теги: Республика Татарстан, утечка, М-7
Материалы по теме
В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином
Общество
В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter