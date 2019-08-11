На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

На трассе в Татарстане из автоцистерны произошла утечка опасного вещества

На участке трассы М-7 «Волга» в Татарстане произошла утечка из автоцистерны, перевозившей опасное вещество тригонокс. Угрозы для населения нет. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на 829-м километре автодороги, вблизи деревни Званка Пестречинского района. Отмечается, что утечка в виде испарения химиката случилась из-за поломки холодильной установки цистерны. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

Пострадавших нет. Силами «Татавтодора» была организована доставка к месту происшествия песка для создания обвалования вокруг автоцистерны. По данным МЧС, тригонокс перевозился в город Стерлитамак (Башкирия) из Бельгии.

В настоящее время испарение опасного вещества из автоцистерны прекращено, движение транспорта открыто в одном направлении из города Набережные Челны в сторону Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как пишет «Татар-информ», тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, от сильного трения и удара может взрываться. При воздействии на кожу вещество вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании внутрь организма действует на центральную нервную систему. Данное вещество применяется для отверждения полиэфирных смол при повышенных температурах, например лаков и красок.