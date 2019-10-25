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Центробанк назначил нового гендиректора управляющей компании ФКБС

Банк России назначил нового гендиректора управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Им стал Андрей Орешко, сообщается на сайте УК ФКБС.

В компании уточнили, что бывший гендиректор Дмитрий Пожидаев перешел на другую работу. Он занимал этот пост с июля 2018 года. До назначения на должность гендиректора УК ФКБС Пожидаев работал в нескольких крупных банках, Агентстве по страхованию вкладов, а также был замдиректора департамента финансового оздоровления ЦБ.

ЦБ, как единственный бенефициар компании, принял решение 14 октября.

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Орешко родился в 1972 году. В 1994 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «экономика и управление на транспорте». Тогда же он начал работать в Русско-Азиатском банке. В 2013 году получил диплом Лондонской школы бизнеса.

С 1995 по май 2019 года Орешко занимал руководящие должности в Сбербанке. Работал руководителем проектов в управляющей компании ФКБС с июня 2019 года.

Теги: ЦБ, ФКБС, гендиректор, назначения
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