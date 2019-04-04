В РЖД опровергли эвакуацию на Казанском вокзале

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД опровергли РБК эвакуацию на Казанском вокзале.

«Вокзал работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. На вокзале работали кинологи с собаками», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО не смогли оперативно ответить на вопросы РБК.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что полиция проверяет информацию о минировании Казанского вокзала, проводится эвакуация. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб указывало, что поступил анонимный звонок с угрозой взрыва поезда №104 Москва — Адлер.

В феврале из-за сообщения о минировании около 200 человек эвакуировали с Курского вокзала. Кроме того, из-за угрозы взрыва проверки проводились на Ярославском и Киевском вокзалах, но эвакуацию не проводили.