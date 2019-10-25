Украинцы подали больше других иностранцев заявок на «Лидеров России»

Украинцы подали больше других иностранцев заявок на «Лидеров России»

Среди иностранцев наибольший интерес к конкурсу «Лидеры России» проявили граждане Украины — от них поступили 464 заявки. Об этом ТАСС рассказал директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, в этом году на конкурс заявились представители 64 стран. С Украины — больше всего. На втором месте среди иностранцев — белорусы с 330 заявками, а на третьем — представители Казахстана (271 заявка).

Кроме того, впервые в «Лидерах России» принимают участие граждане Таиланда, Боснии и Герцеговины, Сирии, Доминиканской Республики, Албании, Панамы. Всего на конкурс подано более 200 тыс. заявок.

Конкурс «Лидеры России» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится для создания социальных лифтов для активных граждан. В конкурсе нет ограничения по гражданству участников, одно из требований — хорошее знание русского языка.

Конкурс был организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.