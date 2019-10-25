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Украинцы подали больше других иностранцев заявок на «Лидеров России»

Среди иностранцев наибольший интерес к конкурсу «Лидеры России» проявили граждане Украины — от них поступили 464 заявки. Об этом ТАСС рассказал директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, в этом году на конкурс заявились представители 64 стран. С Украины — больше всего. На втором месте среди иностранцев — белорусы с 330 заявками, а на третьем — представители Казахстана (271 заявка).

Кроме того, впервые в «Лидерах России» принимают участие граждане Таиланда, Боснии и Герцеговины, Сирии, Доминиканской Республики, Албании, Панамы. Всего на конкурс подано более 200 тыс. заявок.

Конкурс «Лидеры России» — проект платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится для создания социальных лифтов для активных граждан. В конкурсе нет ограничения по гражданству участников, одно из требований — хорошее знание русского языка.

Конкурс был организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Политика
Путин встретится в Сочи с финалистами «Лидеров России» и Аббасом

В марте в Сочи были объявлены победители предыдущего конкурса «Лидеры России». Тогда ими стали 104 человека. Член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына обещала, что большинство из них получат продвижение по карьерной лестнице.

Впервые конкурс был проведен в 2017 году. Нынешний сезон «Лидеров России» — третий по счету.

Теги: «Лидеры России», конкурс, Украина
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