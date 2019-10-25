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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» вновь увеличил прогноз по размеру выручки в 2019 году
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Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») обновила прогноз по темпам роста выручки в 2019 году. Показатель может увеличиться на 36–38% по сравнению с 2018 годом, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В начале года Yandex прогнозировал, что темпы роста выручки будут на уровне 28–32%, по итогам первого квартала обновил прогноз до 30–34%, а по итогам второго — до 32–36%.

В третьем квартале выручка Yandex выросла на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 45 млрд руб. При этом выручка от рекламы увеличилась на 21%, до 31,2 млрд руб. (69% от общей выручки). Поисковая доля «Яндекса» на российском рынке в третьем квартале выросла до 56,6%, а на платформе Android достигла 52,8%.

На сегмент такси приходилось 21% выручки Yandex, или 9,7 млрд руб. Этот показатель вырос в третьем квартале на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Второй квартал подряд сегмент показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: она составила 170 млн руб.

«Яндекс.Драйв» услуги по подписке и проекты в области интернета вещей принесли 9% общей выручки. Совокупный показатель вырос на 169% в третьем квартале.

Скорректированный показатель EBITDA (без учета деконсолидации «Яндекс.Маркет» и других разовых факторов) составил 13,9 млрд руб., что на 29% выше, чем в третьем квартале 2019 года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд руб.

Теги: «Яндекс», «Яндекс.Такси», Финансовые показатели, поиск
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