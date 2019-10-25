Два военных корабля НАТО вошли в порт Батуми

Два военных корабля НАТО — итальянский ITS Vesuvio и турецкий TCG Amasra зашли в грузинский порт Батуми, сообщает «Первый канал» страны.

Корабли входят во Вторую постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2), которой руководит капитан Алессандро Фальконе, говорится в сообщении. По данным канала, моряки НАТО прибыли в Батуми для проведения совместных учений с грузинской береговой охраной. В полдень в порту пройдет торжественная церемония их встречи.

Корабли зашли в порт после того, как его покинул ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Он вошел в грузинский порт 22 октября. Визит должен был символизировать развитие сотрудничества США и Грузии для содействия миру и стабильности в регионе, сообщало американское посольство. Экипаж приветствовали традиционным танцем и песней.

Первый визит эсминца в Грузию состоялся в апреле текущего года. Тогда экипаж корабля посетил местные достопримечательности и провел товарищеский футбольный матч с сотрудниками береговой охраны Грузии.