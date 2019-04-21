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Политика ,  
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Эсминец ВМС США прибыл в порт Батуми
Это первый визит данного корабля в Грузию. Его цель — подчеркнуть сотрудничество Вашингтона и Тбилиси, заявили в американском посольстве.
Фото: U.S. Navy / AP

Эсминец Военно-морских сил США USS Ross в воскресенье, 21 апреля, зашел в порт Батуми, сообщается на сайте посольства США в Грузии.

«Этот визит призван подчеркнуть продолжающееся сотрудничество между США и Грузией», — добавили в дипмиссии, отметив, что на территории данной страны USS Ross находится впервые.

Во время патрулирования эсминец будет взаимодействовать с союзниками США по НАТО, а также партнерами альянса. «Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре», — заявил капитан корабля Дейв Коулз.

В Батуми американские моряки смогут посетить местные достопримечательности и проведут товарищеский футбольный матч с сотрудниками береговой охраны Грузии. Кроме того, военные из США сыграют в баскетбол со студентами Батумской государственной морской академии.

Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море и действуют там в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов (ограничивает сроки пребывания кораблей нечерноморских государств в данной акватории) и международным правом.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВМС США, Батуми
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