СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете

Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

По информации следствия, у ребенка ранее диагностировали тяжелое заболевание. Следователи осмотрели самолет, назначили экспертизы и опросили очевидцев. Решение о возбуждении уголовного дела следователи примут после проверки.

О смерти трехмесячного ребенка на борту самолета ранее сообщил портал «Кам 24». По данным издания, мальчик летел в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, где ему должны были провести операцию.

Мать ребенка сообщила порталу, что врачи диагностировали у него врожденную патологию — четыре дефекта в строении сердца и сосудов (тетрада Фалло).

Женщина заявила, что на борту самолета было душно, поэтому у ребенка случились три сердечных приступа. По ее словам, перевозчик не обеспечил надлежащие условия перевозки младенца. В минздраве Камчатского края сообщили о начале служебного расследования.