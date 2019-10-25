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Финансы ,  
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Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост третий день подряд
Сургутнефтегаз SNGS ₽47,55 +9,18% Купить

Акции «Сургутнефтегаза» третий день подряд обновляют рекордную стоимость. По состоянию на 11:40 мск обыкновенные акции нефтяной компании на Московской бирже подскочили еще на 8,12%, до 47,16 руб. за штуку.

Минимальное значение стоимости ценных бумаг «Сургутнефтегаза» с начала дня составило 43,29 руб. при максимуме в 48,00 руб. Объем торгов ценными бумагами компании составил 10,171 млрд руб.

Есть новые спекуляции, о том, что «Сургутнефтегаз» может направить часть валютной кубышки на дивидендные выплаты, сказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, в этом случае дивидендная доходность достигнет двузначных величин и они станут одними из самых привлекательных на российском фондовом рынке. Каких-либо других корпоративных новостей пока нет, отметил он.

Акции «Сургутнефтегаза» начали аномальный рост 23 октября при отсутствии новостей компании. Тогда ценные бумаги выросли сразу на 16,6%, побив рекорд за последние 13 лет. По итогам торгов капитализация «Сургутнефтегаза» достигла 1,7 трлн руб. Опрошенные РБК аналитики отмечали, что компания много лет хранит на депозитах большую сумму, которую на рынке называют кубышкой: по итогам первого полугодия 2019 года она составила около 3 трлн руб., что почти вдвое превышает капитализацию акционерного общества. Резкий рост может быть связан с событием в компании, о котором пока никто не знает, добавили эксперты.

Теги: «Сургутнефтегаз», акции, Московская биржа
Материалы по теме
Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд
Финансы
Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
Бизнес
Глава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами
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