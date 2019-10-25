В Тобольске задержали обстреливавших автобусы подростков

В Тюменской области полицейские задержали двух подростков, стрелявших по автобусам из пневматического оружия, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Сообщение о том, что в Тобольске неизвестный выстрелил на ул. Полонского в окно автобуса, поступило в полицию утром в четверг, 24 октября. Спустя полчаса пришла вторая жалоба на аналогичное нападение — на ул. Семена Ремезова.

Сотрудники правоохранительных органов в этот же день установили личности нарушителей — ими оказались два подростка 2004 года рождения. По предварительной информации, они стреляли по окнам автобусов из пневматического пистолета. Оружие у несовершеннолетних нарушителей изъяли, сами они объяснили, что стреляли по транспорту ради развлечения.

В отношении родителей несовершеннолетних завели административные дела по ст. 5.35 КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Сейчас полицейские проверяют, причастны ли задержанные подростки к схожим нарушениям.

В июне в Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна своей квартиры по прохожим из пневматического ружья. За несколько дней 28-летний мужчина ранил двух человек, их госпитализировали. В ходе расследования полицейские при помощи водолазов обнаружили части винтовки и патроны в одном из водоемов Подмосковья. Мужчина так и не объяснил свои мотивы, в отношении него завели уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью).