В Москве арестовали стрелявшего по прохожим из пневматики мужчину

В Москве арестовали стрелявшего по прохожим из пневматики мужчину

В Москве заключен под стражу мужчина, который из окна своей квартиры стрелял по прохожим из пневматического ружья, говорится на сайте столичного ГУ МВД.

Согласно сообщению ведомства, 28-летний подозреваемый в течение нескольких дней ранил как минимум двух человек, проходивших по двору одного из домов на Пролетарском проспекте. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

Полицейские задержали мужчину. При помощи водолазов они обнаружили составные части винтовки и патроны в одном из водоемов Московской области. Объяснить свой поступок подозреваемый не смог, против него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью).

В мае в Москве был задержан мужчина, который, предположительно, стрелял из пневматического пистолета по частному автобусу из-за возникшего с водителем конфликта. В результате никто не пострадал.