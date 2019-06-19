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NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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В Москве арестовали стрелявшего по прохожим из пневматики мужчину

В Москве заключен под стражу мужчина, который из окна своей квартиры стрелял по прохожим из пневматического ружья, говорится на сайте столичного ГУ МВД.

Согласно сообщению ведомства, 28-летний подозреваемый в течение нескольких дней ранил как минимум двух человек, проходивших по двору одного из домов на Пролетарском проспекте. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

Полицейские задержали мужчину. При помощи водолазов они обнаружили составные части винтовки и патроны в одном из водоемов Московской области. Объяснить свой поступок подозреваемый не смог, против него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью).

В мае в Москве был задержан мужчина, который, предположительно, стрелял из пневматического пистолета по частному автобусу из-за возникшего с водителем конфликта. В результате никто не пострадал.

Теги: пневматика, мужчина, стрельба
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