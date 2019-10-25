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Аналитик Moody’s назвал ключевые условия для повышения рейтинга России

Россия может подняться в рейтинге международного рейтингового агентства Moody's, если снизит уязвимость перед воздействием внешнеполитических факторов и улучшит бюджетные показатели, сообщил ведущий аналитик по суверенному рейтингу России агентства Эван Вольманн в интервью «РИА Новости».

«У нас стабильный прогноз по суверенному рейтингу России, что означает, что имеется баланс между рисками повышения и понижения рейтинга», — сказал он.

По его словам, среди главных факторов для повышения страны в рейтинге являются уменьшение восприимчивости к внешним шокам и развитие бюджетных возможностей. Дополнительными условиями для этого является снижение внешнеполитической напряженности и проведение экономических и бюджетно-налоговых реформ, заявил аналитик.

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Moody’s повысило рейтинг России с «мусорного» до инвестиционного уровня

В феврале Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3 и изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный». Агентство сообщало, что решение связано с позитивной политикой страны по укреплению госфинансов и уменьшению восприимчивости к внешним шокам.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал повышение в рейтинге «справедливым, хотя и несколько запоздалым». По оценке министра, решение было принято из-за высокого качества макроэкономической, бюджетной и денежно-кредитной политики российских властей.

Теги: Moody’s, рейтинг, российская экономика
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