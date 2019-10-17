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Общество ,  
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В Петербурге из-за пожара из торгового центра вывели более 2 тыс. человек

Из торгового центра «Гранд-Каньон» в Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители из-за возгорания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 октября около 18:00.

«Пожара там не было, было короткое замыкание и возгорание в приборе вентиляции на кровле. Когда отключили электричество, возгорание прекратилось, но людей на всякий случай решили вывести», — заявили в спасательной службе.

На крыше трехэтажного здания на проспекте Энгельса, 154 загорелся электровентилятор, сообщало издание «Фонтанка». На место происшествия прибыли пожарные, однако к этому времени сотрудники торгового центра самостоятельно ликвидировали возгорание. В результате инцидента из здания было эвакуировано около двух тысяч человек, отмечало издание.

В паблике «Вконтакте» «ДТП и ЧП» также опубликованы фотографии с места возгорания.

Теги: новости РБК, пожар
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