СМИ узнали о распространении в России тропических болезней из-за комаров

Ряд смертельных тропических заболеваний, переносчиками которых являются комары из стран Африки и Азии, массово распространились в южных регионах России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование специалистов Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова и Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как утверждают ученые, широкое распространение насекомых, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, зафиксировано вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Опасные виды насекомых мигрировали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии вследствие глобального потепления.

Речь идет о комарах Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первые отличаются от привычных россиянам мелких серых кровососов яркими белыми отметинами на ножках и такого же цвета полоскам на спине. Для второго вида характерно пятнистое брюшко и черно-белые полосы на ногах. Укус хотя бы одного туриста насекомыми подобного типа грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе, сообщили эпидемиологи.

Специалисты пришли к выводу, что оба вида найденных комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), способных вызывать серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

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Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев подтвердил «Известиям», что выявленные виды насекомых переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями», — отметил ученый. Лукашев добавил, что размножившись на юге России, комары стали продвигаться в центральную часть страны. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Европе. Ученые прогнозируют, что к 2050 году эти комары могут получить широкое распространение и в Швеции.