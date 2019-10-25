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Губернатор Приморья отказался от запланированного повышения зарплаты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от запланированной индексации своей зарплаты, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации, передает «РИА Новости». Информацию об этом подтвердили и порталу «Новости Владивостока».

В краевой бюджет было заложено повышение зарплаты главе региона почти на 230 тыс. руб.: с 374,8 тыс. до 604,6 тыс. руб. (без учета подоходного налога). По словам собеседника агентства, в 2020 году зарплата Кожемяко останется на первоначальном уровне. «Олег Кожемяко принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание губернатора Приморского края на прежнем уровне, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона», — сказал представитель пресс-службы.

В 2008–2015 годах Кожемяко был главой Амурской области, затем — до 2018 года — руководил Сахалинской областью. В декабря 2018 года победил на выборах губернатора Приморья, набрав 61,88% голосов.

Теги: Приморье, Олег Кожемяко, губернатор, зарплата
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