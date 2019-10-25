Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь восстановлению Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации поинтересовался у представителей западных государств, что делают их страны, чтобы способствовать восстановлению Сирии. Трансляция заседания вело агентство Ruptly.

«Вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии?», — поинтересовался дипломат, отметив, что страны Запада постоянно дают инструкции относительно того, какими должны быть действия других государств, а также выдвигают «все новые и новые условия».

Небензя также напомнил, что Россия ни с кем не соревнуется и не стремится никого учить, а «просто делает».

Таким образом дипломат отреагировал на слова постоянного представителя Германии Кристофа Хойсгена, упомянувшего о статье The New York Times, в которой говорится об ударах ВКС по сирийским больницам. Небензя назвал статью «дешевым фейком», отметив, что Минобороны России давно опроверг эту информацию. В сентябре Небензя продемонстрировал в ООН снимки гуманитарных объектов в Сирии до и после предположительных атак, заявив, что на фотографиях нет следов бомбежек.