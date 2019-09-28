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В бундестаге высказались за постепенное снятие санкций против России

Депутаты Бундестага (парламента Германии) призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщила Deutsche Welle (DW).

По данным газеты, 27 сентября антироссийские санкции раскритиковали председатель комиссии бундестага по экономике и энергетики Клаус Эрнст (он давний противник ограничений против Москвы, отмечает DW) и исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс (организация, отстаивающая интересы работающего на российском рынке бизнеса, критиковала в прошлом и санкции со стороны США).

По мнению Хармса, наиболее тревожным последствием санкций для Европы является резкое увеличение протекционистских тенденций в России. Он посетовал, что из-за этого немецкий бизнес испытывает трудности в выходе на российский рынок даже в тех сферах, которых не коснулись санкции — машиностроение, энергетика, программное обеспечение и медицинская техника.

Эрнст и депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр высказались за постепенное снятие антироссийских санкций, отмечает DW в другой публикации.

Как отмечает DW, ранее к критике антироссийских санкций присоединились премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Майк Моринг.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры не раз расширялись и продлевались.

Теги: Бундестаг, депутаты, антироссийские санкции, призыв
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