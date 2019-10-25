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Электричка насмерть сбила мужчину на станции Маленковская в Москве

Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Маленковская Ярославского направления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина не заметил приближавшуюся электричку и подошел слишком близко к краю платформы. На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции.

14 октября в Москве электричка сбила двух человек. Как сообщили в пресс-службе пресс-службы Московской железной дороги, пострадавшие в нарушение правил переходили пути не по подземному переходу, им вызвали скорую помощь. В сентябре в подмосковных Мытищах электропоезд насмерть сбил двух человек, в том числе несовершеннолетнего, переходивших пути в неположенном месте.

Теги: электричка, Москва
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