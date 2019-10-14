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Электричка сбила двух человек на станции Беговая в Москве

В Москве на станции Беговая под колеса электрички попали два человека, говорится в сообщении в пресс-службы Московской железной дороги (МЖД). В МЖД сообщили РБК, что пешеходы проигнорировали правила, переходя пути не по подземному переходу.

Заметив людей на путях, машинист поезда засигналил и экстренно затормозил, однако расстояние было слишком мало, чтобы избежать наезда на пешеходов, говорится в сообщении МЖД. Пострадавшим вызвали скорую помощь, позже поезд продолжил движение.

«Там есть подземный пешеходный тоннель, их [людей] на путях не должно было быть, это нарушение правил безопасного поведения», — отметил представитель железной дороги.

В результате происшествия пригородные поезда на Белорусском направлении ходят с увеличенным интервалом. «Железнодорожники работают с каждым задержанным составом. Для полного восстановления графика потребуется примерно полтора часа», — сообщили РБК в МЖД.

В середине сентября на станции Тайнинская в Мытищах электричка насмерть сбила двух человек, в том числе несовершеннолетнего. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, попавшие под колеса поезда люди переходили пути в неположенном месте.

Теги: новости РБК, Москва, электричка
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