СК заочно предъявил обвинение украинцу за нападение на посольство России

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко, который участвовал в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. Сообщение опубликовано на сайте СК.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). По данным следствия, Кошовенко 6 марта 2016 года принял активное участие в беспорядках в Киеве, в ходе которых вместе с другими участниками напал на российское посольство. В результате был грубо нарушен нормальный порядок работы посольства.

Расследование ведет Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, уточняется в сообщении.

В марте 2016 года активисты ночью забросали здание пиротехникой и фейерверками, повредили автомобили сотрудников и сожгли принесенный с собой российских флаг. Из видео, опубликованного в YouTube, следует, что акция 6 марта 2016 года прошла под лозунгом «Свободу Надежде Савченко». Охране посольство пришлось несколько раз выстрелить в воздух.