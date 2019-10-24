«Уралхим» построит в Анголе завод карбамида стоимостью более $1 млрд

«Уралхим» построит в Анголе завод карбамида стоимостью более $1 млрд

«Уралхим» и ангольская Grupo Opaia SA на экономическом форуме «Россия — Африка» подписали меморандум о создании предприятия по производству аммиака и карбамида.

Как сообщается на сайте, примерная сумма инвестиций в производство составит $1,2–1,3 млрд. Комплекс планируется запустить в 2023 году.

Согласно документу, «Уралхим» будет отвечать за проектирование, строительство и продвижение продукции. Компания Opaia — за согласование разрешительной документации, поставку газа и выбор площадки. Планируемые мощности производства составят 1,2 млн т карбамида.

В октябре прошлого года стало известно, что «Уралхим» будет участвовать в приватизации госкорпорации Chemplex — крупнейшего производителя удобрений Зимбабве.