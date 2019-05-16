Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием

Владимир Путин предложил обдумать идею сделать бесплатное питание в школах доступным для большего числа детей. По его словам, прежде всего необходимо понять, из каких источников это будет финансироваться

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею об увеличении числа детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент РБК.

«Конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, над этим всегда нужно думать», — сказал Путин во время своего выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такое мнение президент выразил после просмотра серии репортажей о школьном питании.

При этом глава государства подчеркнул, что необходимо определить, из каких источников будет финансироваться дополнительное детское питание. «Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы», — подчеркнул он.

В этом году медиафорум ОНФ проходит в новом формате. Президенту показывают телесюжеты и ролики из YouTube, посвященные разного рода проблемам. На мероприятии также присутствуют министры, которым глава государства может давать поручения. Кроме журналистов, задающих президенту вопросы, свои предложения по решению существующих проблем предлагают эксперты ОНФ.

Право на получение бесплатного питания в школах есть у детей из многодетных или малообеспеченных семей, у детей-сирот и тех, кто находится под опекой, а также у детей с ограниченными возможностями здоровья или у тех, чьи родители инвалиды I и II групп, и некоторых других категорий.