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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Политика ,  
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Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием
Владимир Путин предложил обдумать идею сделать бесплатное питание в школах доступным для большего числа детей. По его словам, прежде всего необходимо понять, из каких источников это будет финансироваться
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею об увеличении числа детей, получающих бесплатное питание в школах, передает корреспондент РБК.

«Конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего, в том числе питание, над этим всегда нужно думать», — сказал Путин во время своего выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такое мнение президент выразил после просмотра серии репортажей о школьном питании.

При этом глава государства подчеркнул, что необходимо определить, из каких источников будет финансироваться дополнительное детское питание. «Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы», — подчеркнул он.

В этом году медиафорум ОНФ проходит в новом формате. Президенту показывают телесюжеты и ролики из YouTube, посвященные разного рода проблемам. На мероприятии также присутствуют министры, которым глава государства может давать поручения. Кроме журналистов, задающих президенту вопросы, свои предложения по решению существующих проблем предлагают эксперты ОНФ.

Право на получение бесплатного питания в школах есть у детей из многодетных или малообеспеченных семей, у детей-сирот и тех, кто находится под опекой, а также у детей с ограниченными возможностями здоровья или у тех, чьи родители инвалиды I и II групп, и некоторых других категорий.

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Ранее Минобрнауки выявило проблемы с питанием школьников с диабетом в девяти регионах — Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Алтайском крае, Омской, Рязанской, Самарской, Смоленской и Тверской областях.

Министерство при этом подчеркивало, что обеспечить питанием всех обучающихся, в том числе детей с диабетом, — ответственность школ, прописанная в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», а например, в пресс-службе губернатора проблемной Самарской области РБК сообщили, что такое обязательство распространяется только на специальные коррекционные учреждения, но в обычных школах положение носит рекомендательный характер.

Авторы: Наталья Галимова, Наталья Демченко
Теги: школьное питание, Владимир Путин, дети
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