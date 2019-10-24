В Ингушетии произошел пожар в здании тира на базе ОМОНа Росгвардии

В Ингушетии произошел пожар в здании тира на базе ОМОНа Росгвардии

В результате пожара пострадала база одного из подразделений ОМОНа (отряд мобильного особого назначения) Росгвардии в городе Карабулак, сообщает главное управление МЧС по Ингушетии.

В сообщении ведомства отмечается, что площадь пожара, начавшегося в здании тира, составила 400 кв. м.

В тушении пожара принимало участие 19 сотрудников ингушского управления МЧС и 5 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет.

В августе в городе Сунжа (Ингушетия) произошел пожар на газовой заправке, площадь которого превысила 600 кв. м, с ожогами в больницы были доставлены 6 человек.

