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При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

В городе Сунжа (Ингушетия) произошел взрыв на газовой заправке с возгоранием, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Пожар начался на площади 652 кв. м, который был ликвидирован силами 28 человек и 8 единиц техники. Представитель ведомства Иса Катиев уточнил ТАСС, что огонь распространялся на находящуюся рядом шиномонтажную мастерскую. В результате инцидента, по его словам, пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу. «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД уточняет, что, по предварительным данным, причиной взрыва несоблюдение правил техники безопасности

В мае на автозаправке в Чечне взорвалась цистерна с пропаном, что привело к возгоранию. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Теги: Ингушетия, заправка, взрыв
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