Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Они примут участие во втором этапе российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019», который проходит с 23 по 29 октября на территории республики.

Дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» будут развернуты на территории авиабазы «Батайница». Они войдут в группировку сил и средств ПВО, которая отработает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. Российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Как отмечает Минобороны, С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участвовать в учениях за рубежом.