Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».

Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года. По оценке правительства, продление увеличит доходы бюджета Пенсионного фонда России на 634,8 млрд руб. Эти средства планируют использовать для текущих выплат страховых пенсий.

О планах продления заморозки стало известно в июле из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы. Из документа следовало, что в доходной части бюджета ПФР на весь период учтен «мораторий» на страховые взносы по финансированию накопительной пенсии.

Новую модель накопительной пенсии разработали Минфин и ЦБ в 2016 году. Система формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) означает, что работающие россияне будут добровольно направлять часть зарплаты на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Отчисленные деньги будут собственностью гражданина, а не государства.