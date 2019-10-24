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Оправданный после дела о зубе полицейского запросил компенсацию в ₽2 млн

Петербуржец Михаил Цакунов, проведший около года в СИЗО и оправданный судом после нападения на полицейского во время несанкционированной акции в мае прошлого года, потребовал компенсацию морального вреда, сообщили РБК в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга.

«Цакунов просит 2 млн руб.», — говорится в сообщении. По информации суда, мужчина направил иск к Министерству финансов России за незаконное уголовное преследование. К производству заявление еще не приняли.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу и в пресс-службу Министерства финансов.

Цакунова задержали после несанкционированной акции «Он нам не царь», которая проходила в мае 2018 года. Задержавший мужчину полицейский утверждал, что тот повредил ему зуб. Цакунова осудили по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Он получил штраф в размере 100 тыс. руб, но был освобожден от его выплаты, поскольку до вынесения приговора почти год пробыл в СИЗО.

В сентябре суд пересмотрел дело и оправдал Цакунова из-за отсутствия состава преступления. За мужчиной признали право на реабилитацию. Цакунов заявил, что не ожидал этого и опасался повторного возбуждения дела, передает «Коммерсантъ».

Теги: Суд, реабилитация, новости РБК
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