Общество , 24 окт, 13:48
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Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске
Виновник ДТП на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге был в федеральном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по городу и Ленинградской области.
Авария произошла 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате пострадали восемь человек.
Мужчина попал в федеральный розыск за взятку, которую дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области. Сейчас водитель задержан, пока «в рамках нарушения миграционного законодательства».
После ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД).
«РИА Новости» сообщало, что в ДТП пострадала сотрудница комитета по образованию одного из районов города Надежда Ильина.