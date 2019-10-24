Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

Виновник ДТП на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге был в федеральном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате пострадали восемь человек.

Мужчина попал в федеральный розыск за взятку, которую дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области. Сейчас водитель задержан, пока «в рамках нарушения миграционного законодательства».

После ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД).

«РИА Новости» сообщало, что в ДТП пострадала сотрудница комитета по образованию одного из районов города Надежда Ильина.