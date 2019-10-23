Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге

После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя комитета по образованию администрации Ломоносовского района города, в одном из автомобилей находилась сотрудница комитета Надежда Ильина, в результате ДТП чиновница получила травмы. По данным «Фонтанки», госслужащая находилась за рулем Renault, в который врезался Volkswagen под управлением перегонщика из Киргизии.

Авария произошла 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадали восемь человек.

На видео с камер наблюдения видно, что люди начинали переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент Volkswagen Polo на высокой скорости врезался в Renault Kaptur. От удара машина перевернулась, после чего оба автомобиля наехали на пешеходов. Нескольким людям удалось отбежать в сторону, остальные попали под машины.