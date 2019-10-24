В Нью-Йорке починили статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит

В Нью-Йорке восстановили голову бронзовой статуи «Атакующего быка» на Уолл-стрит после атаки на нее в начале сентября, сообщает The Wall Street Journal.



В ходе реставрации работники срезали часть статуи возле правого рога, а потом забили ее на место, чтобы она соответствовала первоначальной форме, и сварили отверстие. Вес статуи составляет 7 тыс. фунтов (более 3 тыс. кг).

Затраты на восстановление составят около $15 тыс., отмечает издание.

WSJ напоминает, что ремонт статуи не разрешали, пока скульптор быка, Артуро Ди Модика, не прилетел в Нью-Йорк из Италии, чтобы следить за ходом реставрации.

8 сентября мужчина повредил статую музыкальным инструментом. Вандалом оказался 42-летний житель Далласа, штат Техас. Он ударил банджо быка по голове и рогам, в результате чего на статуе появились разлом и царапины. Нарушителя арестовали и обвинили в хулиганстве и нарушении общественного порядка.