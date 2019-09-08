В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.

Нарушителем оказался 42-летний Тевон Варлак из Далласа, штат Техас. Он ударил музыкальным инструментом по голове и рогам бронзовой статуи и повредил ее, оставив на ней разлом и царапины. Мужчину арестовали. Его обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

«Атакующий бык» — один из самых популярных символов Нью-Йорка. Бронзовая скульптура весом 3,2 т находится на севере парка Боулинг-Грин в Финансовом квартале Нью-Йорка. Статуя изображает разъяренного быка, приготовившегося к атаке, и символизирует финансовый рост и процветание.

В США в ноябре 2018 года мужчина разбил звезду Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Он повредил ее киркой, которую принес в футляре из-под гитары. Также была разбита табличка с именем политика. Через полтора часа мужчина пришел в полицейский участок и сдался полиции. Его приговорили к трем года условно.