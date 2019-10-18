Киев выразил России протест из-за отправки детского питания в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины отправило властям России ноту протеста, из-за того что во «временно оккупированный» Донбасс был «незаконно переброшен» гуманитарный конвой. Об этом на своей странице в Twitter написала представитель ведомства Катерина Зеленко.

По данным Киева, этот конвой — уже 87-й по счету. В сообщении Зеленко назвала его «псевдогуманитарным». В украинской ноте протеста было указано, что Кремль нарушает минские соглашения. Также ведомство призвало Россию «придерживаться взятых на себя обязательств».

Гуманитарный конвой МЧС России приехал в ДНР накануне, 17 октября, сообщало «КП Донецк». В грузовиках привезли несколько тонн детского питания. По данным МЧС ДНР, всего в самопровозглашенную республику привезли 48 тыс. детских продуктовых наборов, которые предназначены для детей от года до трех лет. Приехавшие машины разгрузили на складах в Донецке, сообщали в МЧС ДНР.

Первый гуманитарный конвой из России в Донбасс был отправлен в августе 2014 года после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина. Россия и Украина долго согласовывали порядок отправки колонны. В том числе рассматривался вариант, что грузовики пересекут контролируемый украинской погранслужбой участок границы в Харьковской области. Однако Украина отказалась его пропускать, заявив, что Украина будет принимать грузы только от Красного Креста.