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Киев выразил России протест из-за отправки детского питания в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины отправило властям России ноту протеста, из-за того что во «временно оккупированный» Донбасс был «незаконно переброшен» гуманитарный конвой. Об этом на своей странице в Twitter написала представитель ведомства Катерина Зеленко.

По данным Киева, этот конвой — уже 87-й по счету. В сообщении Зеленко назвала его «псевдогуманитарным». В украинской ноте протеста было указано, что Кремль нарушает минские соглашения. Также ведомство призвало Россию «придерживаться взятых на себя обязательств».

Гуманитарный конвой МЧС России приехал в ДНР накануне, 17 октября, сообщало «КП Донецк». В грузовиках привезли несколько тонн детского питания. По данным МЧС ДНР, всего в самопровозглашенную республику привезли 48 тыс. детских продуктовых наборов, которые предназначены для детей от года до трех лет. Приехавшие машины разгрузили на складах в Донецке, сообщали в МЧС ДНР.

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Мирный конвой: как везли гуманитарную помощь Донбассу

Первый гуманитарный конвой из России в Донбасс был отправлен в августе 2014 года после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина. Россия и Украина долго согласовывали порядок отправки колонны. В том числе рассматривался вариант, что грузовики пересекут контролируемый украинской погранслужбой участок границы в Харьковской области. Однако Украина отказалась его пропускать, заявив, что Украина будет принимать грузы только от Красного Креста.

В итоге гумконвой пересек участок границы, который контролировали представители ЛНР в районе КПП «Изварзино». В первую колонну вошли 280 грузовиков «КамАЗ», которые привезли в Донбасс в общей сложности 1800 т грузов, в том числе 400 т крупы и 100 т сахара.

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