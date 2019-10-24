Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 23 окт, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 23 окт, 12:16
Люди как баги: зачем компании собирают big data и ничего с ними не делают Pro, 10:14 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 10:13 В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала Общество, 10:13 В Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарной помощью из России Общество, 10:10 В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе Общество, 10:01 Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики Общество, 10:00 В Подмосковье нашли цех по производству поддельного алкоголя Общество, 09:59 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 09:44 Digital Technologies Forum 2019. Прямая трансляция на «РБК Pro» Pro, 09:33 Евро, «Роснефть», Amazon: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:21 Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России Технологии и медиа, 09:17 Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР Политика, 09:16 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 09:14 В рейтинг Forbes богатейших женщин России впервые попали два миллиардера Бизнес, 09:14
Общество ,  
0 
В Подмосковье нашли цех по производству поддельного алкоголя

В Подмосковье сотрудники МВД обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, общая стоимость продукции предприятия составила более 1 млн руб., сообщается на сайте ведомства по области.

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района», — говорится в сообщении. После обследования производства сотрудники МВД нашли там работающую полуавтоматическую линию, более 45 тыс. бутылок готового алкоголя, канистры с этиловым спиртом, а также пустые бутылки и поддельные рулоны этикеток с названиями марок водки. Общая стоимость продукции составила более 1 млн руб., заявили в ведомстве.

По данным МВД, на момент проверки в цехе присутствовали 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. Их задержали и доставили в полицию. В сообщении МВД также говорится, что алкоголь в подпольном цеху разливали без соблюдения санитарных норм и соответствующей лицензии.

Следственное управление по району возбудило уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Обвиняемые могут получить сроки до шести лет.

В январе 2018 года в Подмосковье полиция изъяла контрафактный алкоголь на 33 млн руб. Производство находилось в деревне Серково на месте бывшего детского лагеря. Против подозреваемого в организации цеха возбудили дело по той же статье.

Теги: Подмосковье, алкоголь
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
В Подмосковье полиция изъяла поддельный алкоголь на 33 млн руб.
Общество
В Москве из подпольного цеха изъяли 5,5 т поддельной красной икры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter