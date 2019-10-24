В Подмосковье нашли цех по производству поддельного алкоголя

В Подмосковье сотрудники МВД обнаружили и закрыли цех по производству контрафактного алкоголя, общая стоимость продукции предприятия составила более 1 млн руб., сообщается на сайте ведомства по области.

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Юрово Раменского района», — говорится в сообщении. После обследования производства сотрудники МВД нашли там работающую полуавтоматическую линию, более 45 тыс. бутылок готового алкоголя, канистры с этиловым спиртом, а также пустые бутылки и поддельные рулоны этикеток с названиями марок водки. Общая стоимость продукции составила более 1 млн руб., заявили в ведомстве.

По данным МВД, на момент проверки в цехе присутствовали 14 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. Их задержали и доставили в полицию. В сообщении МВД также говорится, что алкоголь в подпольном цеху разливали без соблюдения санитарных норм и соответствующей лицензии.

Следственное управление по району возбудило уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Обвиняемые могут получить сроки до шести лет.

В январе 2018 года в Подмосковье полиция изъяла контрафактный алкоголь на 33 млн руб. Производство находилось в деревне Серково на месте бывшего детского лагеря. Против подозреваемого в организации цеха возбудили дело по той же статье.