В Подмосковье полиция изъяла поддельный алкоголь на 33 млн руб.

В Подмосковье полиция изъяла около 16 тыс. бутылок поддельного алкоголя общей стоимостью 33 млн руб. Нелегальную продукцию производили в подпольном цехе в деревне Серково на территории бывшего детского лагеря. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по региону со ссылкой на начальника пресс-службы Татьяну Петрову.

При осмотре цеха сотрудники правоохранительных органов изъяли 15 т спиртосодержащей продукции, около 16 тыс. бутылок алкоголя и федеральные специальные марки с признаками подделки.

Изъятое спиртное было передано на хранение уполномоченной организации. Образцы продукции направлены на исследование, которое установит, угрожает ли она жизни и здоровью людей.

Кроме того, был задержан подозреваемый в организации подпольного производства — 53-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК России (производство немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, подлежащей обязательной маркировке, группой лиц в особо крупном размере).

Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.