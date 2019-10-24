Спасатели эвакуировали 15 человек с замерзших судов в Якутии

Спасатели эвакуировали 15 человек с замерзших судов в Якутии

Суда Ленского объединенного речного пароходства встали на замерзшей реке Индигирка в Якутии. Спасатели эвакуировали 15 членов экипажа, сообщает телеканал SakhaNews со ссылкой на региональную службу спасения.

Инцидент произошел 21 октября, однако о нем стало известно только сегодня. Суда застряли на 465-м км реки из-за мелководья и образовавшегося льда.

На следующий день из поселка Абыйского района Белая Гора вылетел вертолет Ми-8, в котором находились три спасателя. Они забрали экипаж и доставили его в населенный пункт.

Глава Абыйского района Станислав Цюхцинский рассказал ТАСС, что суда должны были вытащить с мели баржу, груженную 1 тыс. барр. нефти. «К барже направили три судна — два буксира и сухогрузный катер, которые должны были частично разгрузить баржу и снять ее с мели», — сказал он. По его словам, нефть предназначалась для отопления Момского района в 2021 году.