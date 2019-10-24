Военные объяснили аварию с бронемашиной в Костроме

Авария в Костроме, во время которой бронированная машина десанта (БМД) выскочила на перекресток на красный свет, произошла из-за отказа тормозов. Об этом говорится в сообщении костромского гарнизона, передает «РИА Новости».

Бронемашина возвращалась с полигона вместе с остальной военной техникой. Во время поездки по городу у машины «произошел отказ агрегата тормозной системы», сообщили военные. В результате, когда БМД поворачивала, она «по касательной задела» легковую машину, которая стояла перед перекрестком. Бронемашина нанесла легковушке «незначительные повреждения», сообщили в гарнизоне.

Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку. В аварии никто не пострадал.

В Сети публиковали видео, на котором бронемашина столкнулась с легковой машиной. ГТРК «Кострома» отмечал, что БМД задела автомобиль Lada, в котором находилась семейная пара. Проверку начало региональное управление МВД.