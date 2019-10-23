Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 12:16
Белый дом предостерег Турцию от сделок с Россией Политика, 23:24 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 23:18 В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль Общество, 23:13 Цена на нефть превысила $61 впервые почти за месяц Экономика, 23:00 Трамп назвал условие возвращения санкций против Турции Политика, 22:39 Король Саудовской Аравии лишил двух министров своих постов Политика, 22:34 Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге Общество, 22:23 Киев раскрыл расходы на 14-часовой пресс-марафон Зеленского Политика, 22:10 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 22:09 Путин заявил о поддержке стремления стран Африки к независимой политике Политика, 22:04 «Росатом» пообещал вернуть в Германию ввезенный в Россию обедненный уран Общество, 22:02 Шойгу дал гарантии безопасности мирному населению на северо-востоке Сирии Политика, 22:01 «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов Спорт, 21:49 Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве Общество, 21:36
Общество ,  
0 
В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль

В Костроме бронемашина въехала в легковой автомобиль, сообщает портал K1NEWS.RU. По его данным, речь идет о бронированной машине десанта (БМД). Информацию подтверждает ГТРК «Кострома».

Свидетели опубликовали кадры в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что бронемашина проехал на красный сигнал светофора и при повороте врезалась в стоящий на светофоре автомобиль.

Авария произошла около 16:30 мск. K1NEWS.RU отмечает, что региональное управление МВД проводит проверку. В костромском отделении ГИБДД рассказали, что пока обращений от граждан не поступало.

По данным ГТРК «Кострома», бронемашина задела автомобиль Lada. Телеканал добавил, что в машине находилась семейная пара, они не пострадали.

Теги: танк, Кострома, легковушка, ДТП
Материалы по теме
В Апатитах возбудили дело против угнавшего броневик мужчины
Общество
Броневик с десантниками протаранил столб в центре Рязани
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter