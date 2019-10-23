В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль

В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль

В Костроме бронемашина въехала в легковой автомобиль, сообщает портал K1NEWS.RU. По его данным, речь идет о бронированной машине десанта (БМД). Информацию подтверждает ГТРК «Кострома».

Свидетели опубликовали кадры в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что бронемашина проехал на красный сигнал светофора и при повороте врезалась в стоящий на светофоре автомобиль.

Авария произошла около 16:30 мск. K1NEWS.RU отмечает, что региональное управление МВД проводит проверку. В костромском отделении ГИБДД рассказали, что пока обращений от граждан не поступало.

По данным ГТРК «Кострома», бронемашина задела автомобиль Lada. Телеканал добавил, что в машине находилась семейная пара, они не пострадали.