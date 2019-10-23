Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге

Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.

На кадрах с камер наблюдения видно, как люди переходят дорогу по зебре. В этот момент Volkswagen Polo на высокой скорости въезжает на перекресток и врезается в Renault Kaptur. Кроссовер от удара переворачивается, оба автомобиля вылетают на группу пешеходов и сбивают несколько человек.

Авария произошла в Петербурге на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала днем 23 октября. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Позже в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сказали РБК, что число пострадавших увеличилось до восьми человек. Среди них семь пешеходов — у всех них были зафиксированы легкие травмы. Находившаяся за рулем Renault Kaptur женщина была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. За рулем Volkswagen Polo находился 33-летний водитель.