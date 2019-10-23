Мужчина напал на «Макдоналдс» в Москве

В Москве мужчина напал на ресторан быстрого питания в районе Северное Медведково, полицейские задержали подозреваемого в нападении. Об этом сообщается на сайте главка МВД по столице.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрия Титова, речь идет о ресторане сети «Макдоналдс».

По данным ведомства, нападение произошло в предприятии быстрого питания на Широкой улице. Неизвестный мужчина ворвался в кафе и, угрожая сотрудникам «похожими на пистолеты» предметами, потребовал отдать ему деньги. Получив деньги, он скрылся с места происшествия.

Позже полицейские задержали подозреваемого в Московской области, им оказался 36-летний приезжий. Следствие возбудило уголовное дело по ст. 162 УК (разбой), сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего.

14 октября в Санкт-Петербурге мужчина ограбил банк на 8 млн руб., угрожая кассиру пневматическим пистолетом. Позже полицейские задержали грабителя, при этом он успел потратить часть похищенных денег на покупку автомобиля.